Tony Ramos fala sobre seu personagem na nova novela das 19h: ‘Amor e muito afeto’

O lançamento de “Dona de Mim”, nova novela das 7 da Globo que estreia no próximo dia 28, reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16. Em bate-papo para IstoÉ Gente, que esteve presente no evento, Tony Ramos falou sobre seu personagem, Abel Boaz.

O folhetim de Rosane Svartman apresentará uma nova história popular ambientada em São Cristóvão, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.

Pai de quatro filhos, o empresário é dedicado à família, mas vive em conflito com o irmão mais novo, Jacques, vivido por Marcello Novaes, que não se conforma em não ter sido escolhido para comandar a fábrica.

“A emoção está aqui agora sendo aqui apresentada no clipe. É uma emoção atrás da outra, é surpreendente. E uma coisa muito importante: a abnegação da minha personagem pela família, até que os conflitos nos negócios da família começam a aparecer e os mistérios vão começar a aparecer”, disse ele, em bate-papo exclusivo.

O ator revelou que, apesar de muito afetuoso, Abel se vê abalado com lembranças do passado que guardam um grande segredo.

“Ele é um homem muito atormentado com o passado dele, então tem momentos que ele fica muito em silêncio, e o silêncio dele é revelador”, disse o ator, fazendo mistérios sobre o que vem por aí.

A pequena Sofia (Elis Cabral), filha mais nova do magnata, é um dos segredos que o magnata tenta esconder. Ela foi adotada ainda bebê, mas todos pensam se tratar de filha biológica.

“Ele adota essa criança por uma razão que não pode ser revelada agora. Então, é muito bonito, é muito amor, é muito afeto. E a minha personagem é isso, ele é um homem que mantém muito os valores familiares muito fortes e muito presentes”, descreve ele.