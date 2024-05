Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 20:04 Para compartilhar:

O ator Tony Ramos, 78 anos, foi internado às pressas, no Hospital Samaritano, zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16. De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o artista teria sofrido um sangramento intracraniano.

*Mais informações em instantes.