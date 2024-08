Tony Ramos completa 76 anos de vida; relembre novelas marcantes da carreira do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Mais de 60 anos dedicados à dramaturgia, galã nos anos 70 e 80, inúmeros trabalhos como ator de TV, teatro e cinema, e ainda com muita energia para contar histórias e emocionar o público pela frente.

Antônio de Carvalho Barbosa nasceu em Arapongas, no Paraná, em 25 de agosto de 1948, e em 1965, ainda com 16 anos, se tornou Tony Ramos ao estrear na televisão, na extinta Tupi, na novela “A Outra”, para nunca mais deixar de encantar com suas atuações brilhantes.

Neste domingo, 25 de agosto, o artista completa 76 anos de vida, e para comemorar a IstoÉ Gente relembra momentos marcantes da vida e da carreira desse ícone da TV brasileira.

Desde os 21 anos de idade, o ator é casado com Lidiane Barbosa, com quem teve dois filhos: Rodrigo e Andréa.

Hematoma no cérebro e cirurgia

No último mês de maio, o ator deu um grande susto na família, nos amigos e no público. Tony Ramos sofreu um sangramento intracraniano e foi internado às pressas em uma emergência no Rio de Janeiro.

Ele foi diagnosticado com hematoma subdural (um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio) e submetido a duas cirurgias na cabeça. Logo depois da primeira, o ator apresentou uma convulsão e precisou ter a cabeça aberta novamente para uma segunda cirurgia em menos de 48 horas.

Um mês depois, já totalmente recuperado, o ator concedeu entrevista exclusiva para o “Fantástico” (Tv Globo) e contou ter ficado surpreso com a sua condição, pois achava que as dores de cabeça poderiam estar relacionadas a algum problema na coluna. No dia em que passou mal e foi socorrido, Tony foi encontrado desacordado pela mulher, Lidiane Barbosa.

Novelas

Tony Ramos foi contratado pela Rede Globo em 1977, após passagens pela TV Tupi e Rede Excelsior, e na emissora dos Marinho tornando-se um dos principais atores do país. Seu primeiro papel na emissora foi em “Espelho Mágico”. Protagonizou mais de 50 novelas, além de participações em séries, filmes e em programas de TV.

Atuou em sucessos como “O Astro” (1976/77) e “Pai Herói” (1979). Nos anos seguintes, emendou papéis de sucesso como protagonista. Em 1981, viveu os gêmeos João Victor e Quinzinho em “Baila Comigo” (1981), o surdo-mudo Abel em “Sol de Verão” (1982), o herói Riobaldo da minissérie “Grande Sertão: Veredas” (1985), e o injustiçado Cristiano Vilhena no remake de “Selva de Pedra” (1986).

Já nos anos 90, deu vida ao playboy Edu Figueroa em “Rainha da Sucata” (1990), o mercador Juca Mestieri em “A Próxima Vítima” (1995), o vingativo Clementino em “Torre de Babel” (1998), o literário Miguel Soriano em “Laços de Família” (2000) e o saxofonista Téo Ribeiro Alves em “Mulheres Apaixonadas” (2003).

Filmes

O Pequeno Mundo de Marcos (1968), Diabólicos Herdeiros (1971), Ninguém Segura Essas Mulheres (1976), Noites do Sertão (1984), Leila Diniz (1987), Minas-Texas (1989), O Noviço Rebelde (1997), Pequeno Dicionário Amoroso (1999), A Partilha e Bufo & Spallanzani (2001), Se Eu Fosse Você (2006), Tempos de Paz e Se Eu Fosse Você 2 (2009), Chico Xavier (2010), Getúlio (2014), Quase Memória (2016), Chocante (2017), 45 do Segundo Tempo (2021).

Premiação

Ao longo de seis décadas de carreira e com tantos papeis de destaque, o ator foi indicado a categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante, vencendo algumas delas, em diversas premiações, como Troféu Imprensa, Prêmio Shell, Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, Melhores do Ano, Prêmio APCA de Televisão, Festival de Gramado, Festival de Cinema Brasileiro de Miami, Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, Prêmio ACIE de Cinema e Prêmio Fiesp/Sesi-SP de Cinema.