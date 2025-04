Tony Bellotto recebe visita de Branco Mello e Sérgio Britto após cirurgia

O músico Tony Bellotto recebeu no sábado, 26, a visita dos amigos e parceiros de banda Branco Mello e Sérgio Britto. O guitarrista dos Titãs recupera-se de uma cirurgia realizada após a descoberta de um tumor no pâncreas.

Em registro compartilhado nas redes sociais é possível ver, além dos membros da banda, suas esposas: Malu Mader, esposa de Tony, e Ângela Figueiredo e Raquel Garrido, casadas com Branco e Sérgio, respectivamente.

“Um encontro maravilhoso essa tarde! Boa, Tony!”, escreveu Branco Mello, na legenda da publicação. Veja:

Cirurgia e recuperação

O tumor do músico foi descoberto durante exames de rotina. A cirurgia para remoção aconteceu no início de abril, com sucesso. Segundo informações divulgadas pela equipe dos Titãs, Tony está em processo de recuperação e apresenta boa evolução.

Dias após a operação, o filho do músico, João Mader Bellotto, comunicou que Tony já havia deixado a UTI e seguia para o quarto do hospital. “A cada dia uma nova vitória, uma nova conquista”, celebrou João nas redes sociais.