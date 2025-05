Tony Bellotto recebe alta de hospital em São Paulo após cirurgia

O músico Tony Bellotto, de 64 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quarta-feira, 30, após ser submetido a uma cirurgia. O integrante dos Titãs foi diagnosticado com um tumor no pâncreas durante exames de rotina e precisou passar pelo procedimento como parte do tratamento contra a doença.

João Mader Bellotto, um dos filhos do artista com a atriz Malu Mader, informou a novidade por meio de seu perfil no Instagram e aproveitou a postagem para agradecer o carinho do fãs.

+ Tony Bellotto passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no pâncreas

“Amigos, venho aqui informar a vocês que meu pai já teve alta do hospital. Muito obrigado pelo apoio e carinho. Cent’anni”, escreveu ele na legenda de uma foto do pai em cima do palco.

Recentemente, Tony recebeu a visita de Branco Mello e Sérgio Britto, seus amigos e integrantes da banda veterana. Também apareceram na foto do dia da visita: Malu, Ângela Figueiredo e Raquel Garrido, esposas de Branco e Sérgio, respectivamente. (imagem acima)

A cirurgia de Bellotto foi realizada no início de abril, com resultado bem-sucedido, mas o músico precisou ficar internado em observação, com quadro estável.

Agora, ele está em processo de recuperação para seguir com as próximas etapas do tratamento, segundo informou a equipe dos Titãs em nota.