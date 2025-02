Toninho Horta celebra os 45 Anos do álbum ‘Terra dos Pássaros’ no Bourbon Street

Toninho Horta preparou um show memorável para comemorar os 45 anos do lançamento do álbum “Terra dos Pássaros”, o primeiro disco de sua carreira.

Para a turnê 2025, o artista criou a The Birdland Band, um grupo formado por seguidores de sua obra musical e do Clube da Esquina: Tattá Spalla (violão de aço, 12 cordas, guitarra e voz), Beto Lopes (baixo, guitarra e voz) e Cyrano Almeida (bateria, percussão e voz). São músicos renomados no cenário cultural da música instrumental mineira, de alto nível de qualidade sonora.

Além da banda,Toninho estará acompanhado do pianista Lisandro Massa. Todas as músicas que compõe o disco estarão no roteiro do show, além de outras, como a icônica “Manuel, o audaz” e “Aqui-oh!”, do segundo álbum do artista.

O álbum

O clássico álbum Terra dos Pássaros de Toninho Horta foi uma das primeiras produções independentes do Brasil. Em 1976, na cidade de Malibu (Califórnia) surgiu uma oportunidade única a partir da sugestão do amigo “Bituca” Milton Nascimento: “Toninho, chama o Ronaldo (Bastos) e gravam um disco aqui no Shangri-la. Sobraram algumas fitas de rolo de 2 polegadas para a mesa de 16 canais, temos o engenheiro de som Jeremy e 4 dias de bobeira, pois já terminei o meu disco.”

“Na vibe do estúdio com cachorro entrando e saindo, visitas de Joe Cooker e dos músicos Herbie Hancock, Wayne Shorter, Raul de Souza, em frente ao mar de Malibu, no verão, começamos a gravar. Robertinho, Novelli, Georgiana de Moraes, Airto, Raul e Fattoruso fizeram as bases. No retorno ao Brasil completei com vozes, flautas e orquestra”, comenta Toninho. Três anos depois (1979) o disco foi lançado no Brasil em LP pela EMI Odeon.

Após quase 50 anos do início das gravações (1976), o rico repertório do primeiro álbum de Toninho Horta será revivido numa temporada de shows. Entre seus sucessos, já regravados por renomados artistas no Brasil e exterior, estão: Beijo Partido (Milton Nascimento, Nana Caymmi e Flora Purim), Céu de Brasília (Simone e Hamilton de Holanda) e Aquelas Coisas Todas (Sérgio Mendes, Norman Connors, John Pizzarelli, Brad Mehldau e TambaTrio).

O nome “Terra dos Pássaros” surgiu quando Toninho comprou a guitarra Gibson modelo Birdland (Bird=Pássaro e Land=Terra), em Los Angeles. Na época, gravou os álbuns “Milton”, de Milton Nascimento e “Promisses of the Sun”, de Airto Moreira, que o levou a conquistar o título de Quinto Melhor Guitarrista de Jazz do mundo pela Melody Makerem1977 e o Sétimo lugarem1978.

O subtítulo “Com Toninho Horta & Orquestra Fantasma” do histórico disco Terra dos Pássaros surgiu quando ele e o tecladista uruguaio Hugo Fattoruso começaram a imitar instrumentos de orquestra (trompas, violinos) com sua mini-moogs e pedais de volume na guitarra. A partir de 1981, a produtora e atual manager do artista, Gilda Horta, montou sua banda oficial: a Orquestra Fantasma. Por mais de 4 décadas realizaram shows e gravações pelo Brasil, além de festivais e concertos nos Estados Unidos, Japão e Rússia.

O artista

Toninho Horta, autodidata, compôs suas primeiras canções na adolescência e se destacava entre os jovens músicos de sua geração. Nos anos 70, Toninho se tornou bastante conhecido nas rodas do meio artístico, sendo admirado por todos pela sua performance bem pessoal, quando tocava a guitarra ou o violão e pelas composições inventivas com sofisticada harmonia.

Dentre os nomes com os quais Toninho Horta já dividiu o palco, gravou e/ou excursionou, estão: Pat Metheny, Flora Purim, Nana Caymmi, Maria Bethânia, Rudi Berger, Jack Lee, Gil Goldstein, Ronnie Cuber, Nicola Stilo, Gal Costa, Djavan, Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Flávio Venturini, Joyce Moreno, Tom Lellis, Alaíde Costa, Wagner Tiso, Ivan Lins, Edu Lobo, etc.

O artista leva na bagagem cerca de 30 discos gravados e é considerado um dos maiores guitarristas de jazz do mundo, sendo muito aclamado e respeitado internacionalmente. Mais de 80 músicas foram feitas em sua homenagem por artistas em todo o mundo.

Em 2019, lançou seu mais recente trabalho, um álbum duplo intitulado “Belo Horizonte”, de Toninho Horta e Orquestra Fantasma, vencedor do Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Em 2021, Toninho Horta promoveu o “Seminário Movimento Musical Além das Montanhas” – um evento sociocultural com cursos musicais, bate-papos e concertos didáticos – todos com a música mineira e o Clube da Esquina como temas. A partir deste projeto, o artista criou sua própria academia online de estudos musicais, a Toninho Horta Academy, que possui alunos do mundo todo.

O projeto Jazz.Br – o jazz no domínio brasileiro foi criado pelo Bourbon Street pensado em atender ao público que curte o jazz e seus derivados, feito por músicos nacionais. Também passeia pela boa música brasileira, trazendo não só grandes nomes, mas também os novos destaques da cena instrumental sempre no formato “na roda”, já consagrado na casa.

Já participaram do projeto Hermeto Pascoal, Raul de Souza, Cesar Camargo Mariano, Naná Vasconcelos, Rosa Passos, Banda Mantiqueira, Joabe Reis, Silibrina, Roberto Menescal, Amaro Freitas, entre muitos outros.

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2a.f a Sábado das 10h as 18h e domingos das 12h as 16h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Show Toninho Horta – Terra dos Pássaros

Data: 09/02/2025 – Domingo

Horário: 20h

Abertura da casa: 18h30

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 60,00 (1º. Lote)

Venda Sympla : https://site.bileto.sympla.com.br/bourbonstreet

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

