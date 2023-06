Tonico Pereira revela não largar a cachaça em meio a tratamento de saúde: ‘Minha preferida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 19:53 Compartilhe

O ator Tonico Pereira completa 75 anos, nesta quinta-feira (22), muito bem vividos até aqui. E no que depender do artista, ele vai continuar desfrutando dos prazeres da vida.

Apesar de fazer uso de medicamentos, o ator revela que não abre mão de uma boa cachaça e considera não ver problema nisso. É que o artista trata diabetes, diagnosticada há 30 anos.

“Minha dieta é tomar remédio. A maior parte da minha alimentação é medicamento e insulina. Mas a cachaça é uma coisa de que eu gosto muito. Das bebidas, é a minha preferida”, disse ele em entrevista ao jornal carioca Extra, publicada nesta quinta-feira (22).

Tonico também diz que se sente muito ativo profissionalmente. Além de ator, ele é empreendedor e é dono de um brechó no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, onde adora atender os clientes.

“Tenho um acervo grande dentro de mim com ideias e práticas. Eu me sinto velho, não tem como escapar”, disse.

“Eu me sinto vitorioso por atingir essa idade com a vida que eu tive, completamente boêmia, enlouquecida e doida. Consigo caminhar, embora de vez em quando eu sofra uma queda, por isso tomo mais cuidado. Mas estou no lucro”, comemorou ele.

