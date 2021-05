Toni Kroos relata efeitos da Covid-19 em seu corpo: ‘Me sinto fraco’

Toni Kroos contou que se sente fraco por conta dos sintomas da Covid-19 ao podcast “Einfach mal Luppen”, que tem em parceria com o seu irmão. Apesar das dificuldades, o meio-campista espera se recuperar visando a disputa da Eurocopa com a seleção alemã.

– Em geral, eu me sinto fraco. É algo que não recomendo a ninguém. A verdade é que não é algo agradável. Mas os prazos vão sendo cumpridos e poderei me incorporar (à seleção alemã) de maneira normal. Me sinto melhor, a febre diminuiu um pouco. Quero despreocupar a todos: chegarei (para a Eurocopa) e estarei pronto.

> Veja a tabela da La Liga



A Eurocopa tem início apenas no próximo dia 11 de junho e espera-se que o atleta esteja 100% para os treinos e jogos. No entanto, o alemão não participa da última rodada do Campeonato Espanhol com o Real Madrid diante do Villarreal neste sábado.

Kroos revelou que um empregado que trabalha em sua residência foi o primeiro a contrair a Covid-19 e que sua esposa, Jessica, também testou positivo. O jogador descobriu estar com o novo coronavírus na última segunda-feira.

E MAIS:

Veja também