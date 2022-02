Tondela x Benfica: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Português O Benfica ainda busca a classificação direta para a próxima Champions League, enquanto o Tondela busca de afastar da zona de rebaixamento

Depois de duas derrotas seguidas na temporada, o Benfica vira a chance para mais uma partida. Nesta segunda-feira, os Encarnados enfrentam o Tondela no Estádio João Cardoso, em Viseu, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Português.

> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu Dhabi

No dia 29 de janeiro, o Benfica perdeu para o Sporting, o maior rival, na final da Taça de Portugal. Poucos dias depois, mais um revés, dessa vez para o Gil Vicente em pleno Estádio da Luz. Entretanto, o treinador do Tondela, Pako Ayestaran, não vê a fase ruim do adversário como um trunfo para o jogo desta segunda-feira.

– Creio que, quando falamos de uma equipa grande que não está bem e vem de um resultado negativo, muitas vezes, esse é o pior momento para tê-la como adversário. Logicamente, virão feridos no orgulho e quererão mostrar que a realidade deles é outra. A partir daí, nós sabemos que temos de estar a 100 por cento, para termos possibilidades, mas, logicamente, em todo o jogo, elas existem e vamos lutar por elas – disse Ayestaran.

Atualmente, o Benfica é o terceiro colocado da Primeira Liga, com 44 pontos (seis a menos do que o Sporting, que está em segundo). Já o Tondela está na 13ª posição (apenas três a mais Famalicão, time que, hoje, disputaria o playoff contra o rebaixamento).

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Tondela x Benfica

​

Data e horário: 07/02/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio João Cardoso

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

Transmissão: ESPN4 e Star+

> Veja e simule a tabela do Campeonato Português

PROVÁVEIS TIMES

TONDELA (Técnico: Pako Ayestaran)

Trigueira; Almeida, Quaresma, Sagnan e Borges; Undabarrena, Augusto, Boselli, Barbosa e Agra; Anjos.

Desfalques: Javier Aviles (dúvida) e Jota Gonçalves.

BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)

​Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Gilberto, Weigl, Paulo Bernardo e Rafa Silva; Everton Cebolinha e Darwin Núñez.

Desfalques: Rodrigo Pinho, Lucas Verissimo, Haris Seferovic e João Mário.

E MAIS:

Saiba mais