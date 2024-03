Tonali, do Newcastle, é acusado pela FA de violar regras de apostas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/03/2024 - 14:30 Para compartilhar:

O jogador italiano Sandro Tonali, do Newcastle, foi acusado de estar envolvido em 50 apostas esportivas ilegais, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quinta-feira (28).

Estas apostas, feitas em jogos de futebol entre 12 de agosto e 12 de outubro de 2023, violam as regras da FA. O jogador de 23 anos tem até o dia 5 de abril para apresentar sua defesa.

Tonali já foi suspenso por dez meses, em seu clube e na seleção da Itália, depois que a Fifa respaldou a decisão da Federação Italiana de Futebol (FIGC). Por isso, já está fora da Eurocopa (14 junho – 14 julho).

O agente do jogador afirmou que ele estava viciado em jogos de azar.

Além da suspensão, Tonali foi multado em 20 mil euros (R$ 107 mil na cotação atual) e concordou em fazer terapia contra o vício, segundo um acordo entre as autoridades judiciais e a FIGC.

“O Newcastle United admite as acusações contra Tonali por infração às regras sobre apostas”, informou o clube inglês nesta quinta-feira. “Sandro continua cooperando com as investigações e conta com pleno apoio do clube”.

