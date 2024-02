Ton, da Stone, passa a ter ‘maquininha no celular’ também no iPhone

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 10:34 Para compartilhar:

O Ton, marca da Stone voltada a microempreendedores, passará a oferecer o chamado Tap to Pay no iPhone, funcionalidade que transforma os aparelhos da Apple em maquininhas de cartão. A marca já oferecia essa função para dispositivos Android.

O Tap to Pay aceita todas as formas de pagamento por aproximação, como cartões de crédito e débito, Apple Pay e outras carteiras digitais, e requer que o cliente baixe o aplicativo Ton.

Segundo a empresa, os dados dos clientes são protegidos através dos recursos de privacidade e segurança do iPhone.

Para ativar a funcionalidade, o comerciante precisa ter um celular iPhone XS ou posterior com a versão mais recente do iOS, o sistema operacional da Apple. Além disso, tem de baixar o aplicativo do Ton na loja oficial da empresa.

“Ao proporcionar maior facilidade na hora de aceitar pagamentos, os empreendedores podem aproveitar os benefícios de vender apenas com o celular sem precisar de uma maquininha”, diz, em nota, o diretor do segmento de Microempreendedores da Stone, Victor Lino. “Além disso, o cliente pode receber o dinheiro das vendas no mesmo dia e possui taxas abaixo do mercado, proporcionando uma gestão financeira mais ágil e recursos imediatos para o negócio.”

A Stone é uma das primeiras credenciadoras do País a oferecer o Tap to Pay, que foi lançado no Brasil pela Apple em setembro do ano passado. Até então, só era possível “transformar” em maquininhas os celulares Android, através de plataformas desenhadas por empresas como a bandeira de cartões Visa.

Para as credenciadoras, a funcionalidade ajuda a manter o atendimento aos microempreendedores sem o gasto logístico envolvido no fornecimento de uma maquininha de cartão física. Como estes empreendedores têm uma taxa de mortalidade mais alta, em muitos casos, o investimento feito pela companhia não se paga ao longo do tempo.

A tecnologia toma carona no forte crescimento dos pagamentos por aproximação no País. No terceiro trimestre do ano passado, os brasileiros fizeram R$ 256,5 bilhões em pagamentos com cartões usando a aproximação, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), um aumento de 66,3% em relação ao mesmo intervalo de 2022.

