Tomorrowland é cancelado nesta sexta-feira após lama e chuvas intensas

A organização do Tomorrowland Brasil resolveu cancelar o evento desta sexta-feira, 13, após intensas chuvas danificarem a estrutura do evento. O festival teria Sebastian Ingrosso, os belgas Dimitri Vegas e Like Mike, o estadunidense Steve Aoki, e o brasileiro Vintage Culture. Os shows devem voltar normalmente no sábado, 14.

Nas redes sociais, internautas relataram a experiência do evento ocorrido na quinta-feira, 12. Lama, barro e chuva intensa fizeram parte dos show. Toda a estrutura está montada em Itu (SP).

Tomorrowland Brasil foi um desastre hoje: lama, filas enormes para comprar bebida, certos pontos sem possibilidade de passar por mal planejamento. Só os palcos e música salvam o festival. #tomorrowland #TomorrowlandBrasil pic.twitter.com/mWd2h8RTpv — tsarevich (@tsarevich9) October 13, 2023

Primeiro dia no Tomorrowland foi um teste de sobrevivência!😅 pic.twitter.com/N7IZGYyuIj — H O U S E R A 🇧🇷 (@houserabr_) October 13, 2023

Leia a nota completa da organização:

Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro.

Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage.

Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tomorrowland Brasil (@tomorrowlandbrasil)





