Tomorrowland Brasil faz aquecimento na Faria Lima

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 14:24 Compartilhe

Não foi preciso ir para Itu e aguardar até o dia 12 para sentir toda a energia do Tomorrowland Brasil. A marca de cerveja Beck’s, responsável por trazer o festival de volta ao Brasil, surpreendeu o público nesta terça-feira, 3, levando centenas de pessoas para curtir um show gratuito e ao ar livre com Vintage Culture, um dos DJs mais aclamados do Brasil, na região da Faria Lima, em São Paulo.

A edição brasileira do festival acontecerá no Parque Maeda, em Itu, interior do estado de São Paulo, entre os dias 12 a 14 de outubro. O lineup conta com grandes nomes da cena eletrônica, como Alok, Acid Asian, Afrojack, Chapeleiro, Vintage Culture e Sebastian Ingrosso. Os ingressos para o evento esgotaram em três horas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias