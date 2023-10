Tomorrowland Brasil: Alok encerra festival com mensagem de paz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2023 - 13:27 Compartilhe

Na noite de sábado, 14, Alok fez o show de encerramento no palco principal do Tomorrowland Brasil e aproveitou a ocasião para fazer um pedido de paz.

O DJ vestiu uma camisa estampada com as palavras “paz” e “esperança” em vários idiomas e falou ao público: “Tudo que a gente quer é que o mundo dê uma chance para a paz”.

O gesto ganha destaque especialmente após os recentes acontecimentos envolvendo sua família. Seu pai, Juarez Petrillo, retornou ao Brasil após sobreviver a um ataque durante um festival de música eletrônica em Israel.

Tomorrowland Brasil 2023

O Tomorrowland Brasil marcou seu retorno em 2023 após um hiato de sete anos. O evento aconteceu em Itu, São Paulo, no Parque Maeda, entre os dias 12 e 14 de outubro, com o tema “The Reflection of Love – Chapter II”.

Contudo, o festival enfrentou desafios. Os shows programados para a sexta-feira, 13 de outubro, foram cancelados por danos causados após as fortes chuvas no dia anterior.

Em comunicado, a organização do evento informou que as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso sofreram grandes danificações devido aos temporais e alagamentos.

No entanto, a programação do sábado foi mantida, e para os visitantes do DreamVille, uma área de camping do festival, foi oferecida uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Detalhes sobre reembolsos foram prometidos para divulgação posterior.

