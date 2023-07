Tombense vence por 4 a 2, deixa zona de rebaixamento da Série B e aumenta crise na Chapecoense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 23:49 Compartilhe

Após duas derrotas seguidas, o Tombense voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, recebeu a Chapecoense e venceu por 4 a 2, sendo três gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. A partida, que abriu a 15ª rodada, foi realizada no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Fernandão, que fez dois gols para o Tombense, foi um dos destaques, assim como Alex Sandro, que deu duas assistências. Daniel Amorim e Matheus Frizzo fizeram os outros dois do time mineiro. Para a Chapecoense, marcaram Bruno Nazário e Alisson Farias.

Com a vitória, o Tombense chegou a 12 pontos e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O time mineiro ultrapassou a própria Chapecoense, que agora figura entre os quatro piores, em 17º, com os mesmos 12 pontos. Os mineiros têm uma vitória a mais (3 a 2). A situação da Chapecoense é preocupante, pois o time não vence há nove jogos, sendo cinco derrotas e quatro empates. A última vitória foi em 12 de maio, quando goleou o Avaí por 4 a 1.

O começo do jogo começou truncado, com os times tomando cuidado para não se exporem defensivamente. A primeira chegada com perigo foi da Chapecoense, em chute colocado de Richard, que passou perto da trave.

As respostas do Tombense vieram sempre com Fernandão. Na primeira, ele cabeceou desequilibrado e mandou para fora. Depois, finalizou da entrada da área também para fora, mas com perigo. Até que aos 34, o gol saiu. Ele recebeu na esquerda, perto da área, e chutou rasteiro para marcar.

As chances seguiram antes do intervalo, sendo a principal delas da Chapecoense. Após lateral, Giovani Pavani girou e cruzou, mas a bola saiu com efeito e quase foi para o gol, explodindo no travessão.

Na volta para o segundo tempo, o Tombense até balançou a rede com Marcelinho, mas ele estava claramente impedido. Aos oito minutos, Bruno Nazário, artilheiro da Chapecoense na Série B, agora com cinco gols, empatou. Cristiano fez cruzamento rasteiro da esquerda e Nazário desviou na primeira trave.

A Chapecoense até chegou novamente com chute de Cristiano, mas quem balançou a rede foi o Tombense. Após cobrança de falta e desvio, a bola ficou com Fernandão, que não desperdiçou e completou de cabeça. A arbitragem marcou impedimento, mas após revisão no VAR, o gol foi validado.

Depois do segundo gol, a Chapecoense não conseguiu reagir, mesmo com as alterações. A situação ficou pior aos 39 minutos, quando o zagueiro Rodrigo Freitas foi expulso direto por reclamação. Dois minutos depois, aos 41, o Tombense chegou ao terceiro gol. Em contra-ataque rápido, Alex Sandro chegou à linha de fundo e cruzou na segunda trave, encontrando Daniel Amorim, que completou de cabeça.

A partida seguiu movimentada nos minutos finais e a Chapecoense teve um pênalti a seu favor após toque de mão de Guilherme Santos. Na cobrança, Alisson Farias bateu forte, no meio do gol, e diminuiu a diferença aos 44 minutos.

Com dez minutos de acréscimos, o time catarinense foi para o abafa, mas quem marcou foi o Tombense. Aos 49, Alex Sandro deu outra assistência, desta vez para Matheus Frizzo finalizar dentro da área, no cantinho. Daniel Amorim também merece destaque, pois deu um lindo corta luz. Depois disso, o time mineiro conseguiu segurar o resultado.

Os dois times voltam a campo apenas na próxima semana. No sábado, às 18h, o Tombense joga novamente em casa diante do Sampaio Corrêa. No domingo, às 15h30, a Chapecoense recebe o CRB na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 4 X 2 CHAPECOENSE

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto e Egídio; Pierre (Guilherme Santos), João Pedro e Matheus Frizzo; Keké (Alex Sandro), Fernandão (Daniel Amorim) e Marcelinho (Emerson Barbosa). Técnico: João Burse.

CHAPECOENSE – Tiepo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Pablo Oliveira (Bruno Vinícius), Pablo Siles (Alisson Farias), Giovanni Pavani (Neto) e Bruno Nazário (Diego Coser); Richard e Danrlei (Felipe Ferreira). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Fernandão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Bruno Nazário, aos oito, Fernandão, aos 23, Daniel Amorim, aos 41, Alisson Farias, aos 44, e Matheus Frizzo, aos 49 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS – Felipe Garcia, Augusto, Guilherme Santos, Matheus Frizzo e Fernandão (Tombense). Pablo Oliveira, Pablo Siles, Diego Coser, Richard e Danrlei (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Rodrigo Freitas (Chapecoense).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

