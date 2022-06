Tombense vence Ituano de virada e sai da zona de rebaixamento da Série B

De virada, o Tombense conseguiu engatar a segunda vitória seguida para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, em um dos jogos que fecharam as disputas da nona rodada, o time mineiro recebeu e venceu o Ituano, pelo placar de 2 a 1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Depois de Gerson Magrão abrir o placar, Everton Galdino e Ciel deram a vitória ao Tombense, com um gol em cada etapa. Com o resultado, o time mineiro pegou o ‘elevador’ na tabela e aparece na décima colocação com 12 pontos. Já o Ituano chegou a cinco jogos sem vitória e agora aparece bem próximo da degola, em 16.º com dez.





O jogo começou em alta intensidade com os dois times no ataque e não demorou para o Ituano abrir o placar. Aos dez minutos, depois de roubar a bola no meio-campo, João Victor deu belo passe para Gerson Magrão, que pegou de primeira um chute cruzado, mandando no cantinho do goleiro Felipe Garcia.

A resposta do Tombense também veio em forma de gol, dois minutos depois. Aos 12, Jean Lucas cruzou na área e a bola sobrou para Everton Galdino que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes. Nos minutos finais, o time da casa teve duas chances de virar o placar. A melhor delas surgiu aos 37 minutos, quando o próprio Everton Galdino bateu cruzado e Pegorari fez a defesa.

Na volta do intervalo, os times passaram a se estudar no meio-campo em busca de espaços para chegar ao gol adversário e o duelo seguiu assim nos 25 primeiros minutos do segundo tempo. O panorama só foi mudar aos 28 minutos, quando o Tombense chegou ao gol da virada. Kleiton fez boa jogada pela direita e bateu firme. No primeiro momento, Pegorari fez a defesa, mas deu rebote nos pés de Ciel que só completou para o gol.

A partir daí, o Ituano se mandou ao ataque em busca do empate. Enquanto isso, o Tombense se fechou na defesa e fez de tudo para segurar a vitória. A melhor chance do time paulista empatar surgiu nos acréscimos, aos 46 minutos, quando Lucas Dias recebeu na área e emendou um chute forte, mas acabou mandando por cima do gol.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (7) para a disputa da 11.ª rodada da Série B. Logo às 19h, o Tombense visita o Londrina, no Estádio do Café. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Ituano recebe a Ponte Preta, no estádio Novelli Júnior, em Itu, num duelo paulista.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 1 ITUANO

TOMBENSE – Felipe Garcia; David, Ednei, Joseph e Manoel; Zé Ricardo (Nenê Bonilha), Rodrigo e Jean Lucas (Ítalo Henrique); Renatinho (Ciel), Everton Galdino (Kleiton) e Keké (Matheus Paquetá). Técnico: Bruno Pivetti.

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Lucas Dias (Lucas Nathan) e Roberto; Caíque, Dudu Vieira (Jiménez), Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Calyson); João Victor (Gabriel Barros) e Rafael Elias (Chrigor). Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO Marielson Alves da Silva (BA).

GOLS – Gerson Magrão, aos 10, e Everton Galdino, aos 12 minutos do primeiro tempo. Ciel, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jiménez, João Victor e Chrigor (Ituano).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).