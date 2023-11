Tombense vence de virada o Sampaio Corrêa e empurra a Ponte Preta para o Z-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 22:00 Para compartilhar:

Em confronto direto de ameaçados pelo rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Castelão, em São Luis (MA) pela 35ª rodada. Com a terceira vitória consecutiva, o time mineiro subiu para a 14ª posição, com 37 pontos, deixando o time maranhense com 36, em 16º. Sem vencer há 10 jogos, a Ponte preta entrou pela primeira vez no Z-4, com 35, na frente de Chapecoense (33), Londrina (28) e do rebaixado ABC (21).

Como o empate não servia, os dois times iniciaram o jogo de forma franca, jogando e deixando o adversário jogar. Cada time já tinha criado uma boa chance para abrir o placar, mas foi o Sampaio Corrêa que saiu na frente com um golaço de Ytalo. Após a cobrança de um escanteio, a defesa não aliviou e o atacante bateu de meia bicicleta e fez 1 a 0, aos 26 minutos.

Mas o jogo continuou intenso e o lateral-esquerdo Pará, do Sampaio Corrêa, acabou expulso ao cometer uma falta, ainda na intermediária, aos 38 minutos. Quatro minutos depois, aos 42, o Tombense empatou. Depois de um arremesso lateral, a defesa não cortou e Matheus Frizzo ajeitou, já dentro da área, para chutar forte e deixar tudo igual.

Mas o ritmo de jogo caiu totalmente no segundo tempo. Cansados e cautelosos, os dois times “alugaram” o setor do meio-campo, acreditando que poderiam definir seus futuros nas últimas três rodadas.

Nos acréscimos, porém, o visitante marcou o segundo gol e decretou a virada. Marcelinho recebeu na frente da área, ajeitou de lado e soltou a bomba de perna esquerda. A bola ainda tocou no travessão e caiu dentro do gol, aos 49 minutos.

Pela 36ª rodada, o Sampaio Corrêa vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Ituano, outro clube ameaçado pelo rebaixamento. O jogo será disputado no dia 11 (sábado), às 15h30. No mesmo dia, mas às 18 horas, o Tombense vai receber a Ponte Preta, em outro duelo contra o descenso.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 TOMBENSE

SAMPAIO CORREA – Thiago Braga; Mateus Pivô, Ícaro, Rafael Jansen e Pará; Neto Paraíba, Ferreira (Claudinei) e Robinho (Maurício); Pimentinha (Thiaguinho), Ytalo (Jô) e Henrique (Vitinho). Técnico: Dejair Ferreira.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin, Ednei, Roger Carvalho e Egídio (Alexandre Jesus); João Paulo (Jaderson), Bruno Matías, Keké (Alex Sandro) e Matheus Frizzo (Marcelinho); Guilherme Santos e Fernandão (Kleiton). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS – Ytalo, aos 26, e Matheus Frizzo, aos 42 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Robinho e Ícaro (Sampaio Corrêa). João Pedro e Fernandão (Tombense).

CARTÃO VERMELHO – Pará (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

Local – Estádio Castelão, em São Luis (MA).

