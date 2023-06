Tombense vai a Caxias e derruba série de vitórias do Juventude na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 21:04 Compartilhe

O Juventude teve interrompida sua série de cinco vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado, por 2 a 1, pelo Tombense, neste domingo. Mesmo jogando em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul, o time gaúcho sofreu uma virada da equipe mineira, pela 12ª rodada.

Com o resultado, o Juventude segue com 18 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela, enquanto o Tombense, apesar da vitória, continua em situação delicada, na 18ª posição, vice-lanterna, com apenas nove pontos conquistados.

Os primeiros minutos da partida foram marcados pela pressão intensa do time da casa. Aos 6, Jadson aproveitou um erro da defesa do Tombense e serviu Nenê, que cruzou na área. David recebeu a bola, driblou os marcadores, mas chutou sem direção.

Logo em seguida, o time mineiro respondeu com Marcelinho. O atacante venceu a disputa com Reginaldo e arriscou um chute rasteiro, que foi bloqueado pela boa defesa do goleiro Thiago Couto. Aos 16 minutos, Marcelinho teve outra chance, finalizando de fora da área, mas a bola passou por cima do gol do Juventude.

Aos 42, David desperdiçou uma oportunidade clara para o Juventude. Após receber um cruzamento de Nenê, ele arriscou o chute, mas mandou a bola longe do gol, mesmo tendo três companheiros livres na área.

O Tombense também teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, com Marcelinho, que soltou uma bomba em direção ao gol adversário, exigindo uma grande defesa de Tiago Couto para impedir o gol dos visitantes.

Na segunda etapa, as duas equipes buscaram o gol. Aos 13, o Juventude abriu o placar com David. O meia Nenê cobrou um escanteio e David subiu mais alto que todos, escapou da marcação e cabeceou para o fundo das redes adversárias. No entanto, a alegria gaúcha durou apenas sete minutos, pois Keké, após um cruzamento rasteiro de Matheus Frizzo, deixou tudo igual.

Após o gol de empate, as equipes tiveram dificuldades em criar jogadas de perigo. Ambos recuaram e passaram a abusar dos cruzamentos e chutes de longa distância, porém, sem efetividade para alterar o placar.

O gol da virada do Tombense saiu no último lance do jogo. Em um contra-ataque perfeito, Alex Sandro recebeu a bola em velocidade, avançou livre em direção ao gol e, diante do goleiro Thiago Couto, finalizou com precisão para concretizar a virada.

Na próxima rodada, após o “recesso” causado pela Data Fifa, o Juventude enfrentará o Sport no dia 22, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Já o Tombense terá um confronto contra o Novorizontino no dia 24, às 18h15, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 2 TOMBENSE

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Romércio, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Luis Mandaca (Robertinho) e Nenê; David (Ruan) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Pierre, Egídio e Matheus Frizzo; Marcelinho, Fernandão (Daniel Amorim) e Keké (Alex Sandro). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – David, aos 13, Keké, aos 20, e Alex Sandro, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jean Irmer (Juventude); Pedro Costa, Matheus Frizzo, Fernandão, Felipe Garcia (Tombense).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).





RENDA – R$ 16.057,50.

PÚBLICO – 2.816 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias