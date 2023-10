Tombense marca no fim e ultrapassa a Chapecoense em duelo de desesperados da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 22:17 Para compartilhar:

O Tombense conquistou um grande resultado nesta segunda-feira, na sua luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. No encerramento da 34ª rodada, o time mineiro venceu seu concorrente direto, a Chapecoense, dentro da Arena Condá, por 2 a 1, ultrapassando o rival dentro da zona de descenso. O gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo, com Matheus Frizzo.

Com os três pontos, o Tombense chegou a 34 pontos, abrindo a faixa de queda, em 17º, a um ponto da Ponte Preta, que aparece em 16º, com 35. Os times se enfrentam daqui duas rodadas. Já a Chapecoense, além de perder a chance de sair da zona da degola, caiu para o 18º lugar, com 33.

Não era de se esperar muita qualidade no duelo de desesperados. Com muita disposição física, o jogo ficou concentrado no meio de campo, com muitos erros de passe. Sem criatividade para entrar na área, a alternativa foram os chutes de fora da área. A melhor chance saiu do lado do Tombense, em arremate de Matheus Frizzo, defendido por Airton, que ainda contou com a trave para evitar o gol.

A Chapecoense pecava no nervosismo. Principalmente do centroavante Henrique Dourado, que pouco tinha espaço para finalizar. Quando teve, mandou raspando. Já nos acréscimos, a defesa dos donos da casa falhou e Airton acabou cometendo pênalti em cima de Matheus Frizzo, aos 52 minutos. Experiente, Fernandão chamou a responsabilidade, deslocou o goleiro e levou o Tombense em vantagem para o intervalo.

Mal os times voltaram dos vestiários e Marco Antônio empatou a partida para a Chapecoense, com um minuto do segundo tempo. O meia puxou para o meio e mandou da intermediária, no ângulo de Felipe Garcia. Um golaço. Logo após o gol, o meia sentiu uma lesão muscular e teve que deixar a partida. O empate deixou os donos da casa animados. A cada espaço que se abria, o time finalizava. Mancha bateu forte e Felipe Garcia fez linda defesa.

Pressionado, o Tombense pouco conseguia aproveitar a desarrumação defensiva dos donos da casa e não conseguia êxito nos contragolpes. A reta final foi digna de times que lutam para não cair na Série B. Com muitas ligações diretas e bolas alçadas na área. Já nos acréscimos, o time mineiro conseguiu conectar um contra-ataque e marcou o gol da vitória. Alex Sandro ajeitou para Matheus Frizzo, que bateu na entrada da área, já aos 47 minutos, conquistando três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada a Chapecoense visita o CRB, às 19h da terça-feira (7), no Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Tombense atua no sábado, também na condição de visitante, desta vez contra o Sampaio Corrêa, às 19h30, no Castelão, na capital maranhense.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 TOMBENSE

CHAPECOENSE – Airton; Ronei (Douglas Borel), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha (Cristiano); Victor Ferraz, Bruno Vinícius, Felipe Ferreira (Pablo Oliveira) e Marco Antônio (Alisson Farias); Bruno Nazário e Henrique Dourado(Danrlei). Técnico: Claudinei Oliveira.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin (Pedro Costa), Ednei, Roger Carvalho e Egídio; Bruno Matias, João Pedro (Bruno Silva), Guilherme Santos (Jaderson) e Matheus Frizzo; Keké (Kleiton) e Fernandão (Alex Sandro). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS – Fernandão, aos 54 minutos do primeiro tempo; Marco Antônio, a um, e Matheus Frizzo, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Vinícius, Marco Antônio e Henrique Dourado (Chapecoense); Bruno Silva (Tombense).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 85.450,00.

PÚBLICO – 4.571 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).





