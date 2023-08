Tombense faz gol no final e busca empate com o Ceará na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 19:33 Compartilhe

Com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Tombense buscou o empate por 2 a 2 com o Ceará no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por dois tempos distintos. Os dois gols do Ceará foram marcados antes dos nove minutos de jogo, com Erick e Chrystian Barletta. O Tombense marcou no segundo tempo, no final, aos 37 com Kleiton e aos 49 com Marcelinho.

Mesmo com o empate no final, o time mineiro, que estreou o técnico Moacir Júnior, permanece na zona de rebaixamento, com 21 pontos, na 18.ª colocação, e aumenta o jejum de vitórias para sete rodadas. O Ceará fica no meio da tabela, com 35 pontos e ainda longe da briga pelo acesso.

O Ceará começou com intensidade e demorou apenas dois minutos para abrir o marcador. Danilo Barcelos cruzou pela esquerda, a defesa adversária vacilou e Erick apareceu sozinho no meio dos zagueiros adversários para cabecear forte no canto esquerdo do goleiro Felipe Garcia.

Seis minutos depois, o visitante marcou o segundo. Saulo Mineiro recebeu pela esquerda tocou para trás para Chrystian Barletta bater de fora da área com efeito de esquerda no canto direito para marcar.

Com o placar construído no começo, o Ceará diminuiu o ritmo e o Tombense passou a dominar a partida após os 20 minutos. O time da casa criou sua melhor chance, aos 30, quando Kleiton acertou o travessão do goleiro Bruno Ferreira em chute de fora da área.

O Tombense voltou mais ligado no segundo tempo e pressionou desde o início. Por outro lado, dava mais espaço e permitia o Ceará jogar no contra-ataque. O time da casa teve mais a posse de bola na etapa final e conseguiu diminuir somente no final. Aos 37, Fernandão foi acionado pela direita, invadiu a área e rolou para trás. Kleiton chegou batendo forte para marcar.

No final, o time mineiro acabou premiado pelo bom segundo tempo com o empate aos 49 minutos. Egídio cruzou da esquerda e Marcelinho apareceu atrás da zaga e bateu de primeira: 2 a 2.

O Ceará volta a jogar no próximo sábado (02) diante do Criciúma, às 17h, em Fortaleza. O Tombense joga um dia antes, na sexta-feira (01) diante do Londrina, às 21h30, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 2 CEARÁ

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Mateus Buiate, Roger Carvalho e Emerson (Egídio); Bruno Silva (Marcelinho), João Pedro (Guilherme Santos) e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus (Fernandão), Kleiton e Daniel Amorim (Keké). Técnico: Moacir Júnior.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Danilo Barcelos; Willian Maranhão, Richardson (Zé Ricardo) e Jean Carlos (Breno); Saulo Mineiro (Cléber), Chrystian Barletta (Caíque Gonçalves) e Erick (Janderson). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Erick, aos 2, Chrystian Barletta aos 9 minutos do primeiro tempo. Kleiton, aos 37 e Marcelinho aos 49 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Danilo Barcelos Warley e Richardson (Ceará).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias