Tombense e Vila Nova-GO fazem único empate da noite pela Série B

Em jogo morno, Tombense e Vila Nova-GO protagonizaram o único 0 a 0 da noite de terça-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Muriaé (MG), no estádio Soares de Azevedo, o time de Tombos não aproveitou a rodada favorável e perdeu a chance de encostar no G-4 – zona de acesso. Enquanto isso, os goianos seguem na briga para fugir da zona de rebaixamento.

O Tombense continua invicto na Série B jogando diante de seu torcedor, porém, foi a primeira vez que saiu sem marcar nenhum gol em casa. Com o empate, o time mineiro estacionou na sexta colocação, com 33 pontos. Já o Vila Nova, chegou ao quinto jogo sem derrota e ganhou uma colocação dentro do Z-4, ocupando a 18ª posição, com 20 pontos, na frente de Guarani (19) e Náutico (18) e que ainda vão estar em campo na quarta-feira.

A primeira etapa começou morna, com os dois times se estudando bastante. Quem deu as caras primeiro foi o Tombense. Ciel roubou a bola e caiu dentro da área, sofrendo pênalti, mas quando parecia tudo pronto para a cobrança da penalidade, o VAR chamou o árbitro. Após a revisão, o pênalti foi anulado. O lance parece ter esfriado os ânimos dos mandantes, que apesar daposse de bola, não conseguiam criar situações de gols.

Por outro lado, o lance acordou o Vila Nova, que carimbou a trave três vezes. Primeiro, Neto Pessoa, de cabeça, triscou o travessão. Depois foi a vez de Diego Tavares, que mandou uma bomba, explodindo a trave direita. E por fim, Wagner, da entrada da área, carimbou o travessão de novo.

Os goianos ainda quase marcaram com Pablo Dyego, em belo voleio, esquentando as luvas do goleiro. Os donos da casa voltaram à cena somente no último lance do primeiro tempo, em cobrança de falta de Jean Lucas, defendida por Tony.

A segunda etapa começou do mesmo ritmo da primeira, morna e sem nenhuma chance de gol. Único lance, foi o gol anulado do Vila Nova, quando Matheus Souza cruzou para Daniel Amorim que pegou mal na bola, mas Ednei de carrinho acabou empurrando para as redes. Assim como no início da partida, o VAR interveio e após revisão foi assinalada uma falta na origem da jogada.

O panorama continuava igual, os donos da casa tinham a posse de bola, mas as melhores chances continuavam sendo dos visitantes. Pablo Dyego saiu cara a cara com o goleiro Felipe Garcia, mas finalizou em cima do goleiro, perdendo mais uma chance para o Vila Nova.

Na reta final, o ritmo caiu de vez. Cansados, os times abusaram de lançamentos na área que pouco levavam perigo, terminando assim, sem gols a partida em Muriaé.

Na próxima rodada, no sábado, o Tombense encara o Vasco, no Rio, às 11 horas. Um dia antes, na sexta-feira, o Vila Nova recebe o Londrina, às 19 horas, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 0 VILA NOVA

TOMBENSE – Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel (David); Rodrigo (Guilherme Rend), Matheus Frizzo (Nenê Bonilha), Jean Lucas (Kleiton), Everton Galdino e Renatinho (Bruno Mota); Ciel. Técnico: Bruno Pivetti.

VILA NOVA – Tony; Alex Silva (Railan), Alisson Cassiano, Rafael Donato e Willian Formiga; Ralf (Jean), Sousa e Wagner (João Lucas); Diego Tavares (Matheus Souza), Pablo Dyego e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO – Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS – Ciel (Tombense); Jean e Matheus Souza (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).