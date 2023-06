Tombense e Chapecoense fazem confronto direto contra o rebaixamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Tombense e Chapecoense abrem a 15ª rodada com um duelo direto contra o rebaixamento. O jogo será nesta sexta-feira, às 21h30, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. A diferença entre eles é de apenas três pontos.

O Tombense vem de duas derrotas seguidas, sendo a última para o Vila Nova, em Goiânia, por 1 a 0. O time mineiro, que apostou em medalhões, a exemplo do lateral Egídio, ocupa apenas a vice-liderança, com nove pontos.

Já a Chapecoense está no 16º lugar, com 12 pontos, um a mais do que o Londrina, time que abre a zona de rebaixamento. No entanto, o momento não é bom. Já são oito jogos sem vencer. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Sport.

Do lado do Tombense, o técnico João Burse não poderá contar com o volante Bruno Silva, que foi expulso por quebrar o cartão da arbitragem na derrota para o Vila Nova. Ele deve ser substituído por Pierre, que treinou entre os titulares.

Os demais desfalques já são conhecidos. Com um trauma no pé direito, o zagueiro Roger Carvalho só volta no fim de julho. Já o atacante Kleiton está em transição, mas continua sem ser relacionado para a partida desta sexta-feira.

“Treinamos muito para o jogo com o Vila Nova, mas a expulsão do Bruno Silva logo no começo da partida fez com que tivéssemos que atuar de outra forma. Mesmo assim, os jogadores mostraram um outro comportamento, brigaram e indicaram um nível de crescimento alto. Vamos fazer o possível para conquistar um bom resultado contra a Chapecoense”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Gilmar Dal Pozzo não terá três jogadores para a partida. O volante Cazanatti e os atacantes Ribamar e Maxwell estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e terão que cumprir a automática. Já Gabriel Xavier, recuperado de lesão, não foi relacionado por opção do treinador.

“Vamos encontrar algumas dificuldades contra o Tombense, principalmente no setor ofensivo. Mas pode ter certeza que quem entrar, vai fazer o melhor para dar conta do recado. Vamos seguir lutando para conquistar a vitória”, afirmou o técnico.

