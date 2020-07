Tombense e América-MG no topo. Tupynambás e Villa Nova rebaixados Cruzeiro está em torneio de consolo Coimbra se salva da equeda, Boa Esporte,Patrocinense e Uberlândia disputarão com a Raposa o Troféu Inconfidência

Uma surpresa do interior e um time da capital foram os melhores times da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Tombense, equipe da Zona da Mata Mineira ficou na primeira colocação com 26 ´pontos. O time de Tombos confirmou a melhor campanha da etá de classificação ao vencer o Uberlândia, em casa, por 1 a 0, tendo vantagem nas semifinais da competição diante da Caldense, jogando por dois resultados iguais para chegar a uma inédita final do Campeonato Mineiro.

O vice-líder do Estadual veio da capital, mas não foi nem Atlético-MG, muito menos Cruzeiro, eliminado dos mata-mata e pela primeira vez em 62 anos, fora do grupo das quatro melhores equipes do torneio. O América-MG ficou invicto na competição,mas ficou na segunda colocação com 25 pontos. Em seu derradeiro duelo da primeira fase, venceu a URT por 3 a 0, fora de casa e irá encarar o Galo nas semifinais em dois jogos, a partir deste domingo, 2 de agosto.

Com as duas primeiras posições definidas, os outros classificados foram o Atlético-MG, terceiro com 22 pontos e a Caldense, que ficou em quarto, com 20 pontos. O time de Poços de Caldas segurou o ímpeto do Cruzeiro, perdendo apenas por 1 a 0, voltando a uma semifinal do Estadual.

Rebaixados e Troféu Inconfidência

Na parte de baixo da tabela, a última vaga na elite de 2021 do Mineiro ficou com o Coimbra, que venceu e rebaixou o Villa Nova, O placar de 2 a 1 da equipe de Contagem garantiu o caçula do Mineiro na primeira divisão na próxima temporada. O Tupynambás, que teve sua queda confirmada na rodada anterior, foi derrotado pelo Boa Esporte, em Varginha, por 1 a 0.

Com a principais disputas decididas, semifinais e rebaixamento, também foram definidos os times que disputarão o Troféu Inconfidência, mini-torneio promovido pela FMF para as equipes que ficaram da quinta até a oitava ´posição. No fim de semana, jogarão Cruzeiro x Patrocinense e Uberlândia x Boa Esporte pelo prêmio de consolação do Estadual. URT e Coimbra ficaram de fora e só voltam ao Estadual no ano que vem.

