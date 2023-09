Tombense e ABC fazem duelo direto contra o rebaixamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 8:00 Compartilhe

Tombense e ABC protagonizarão um confronto direto contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos estão dentro da zona de rebaixamento e se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h30, na sequência da 27ª rodada.

O ABC está há 11 jogos sem vencer, com seis empates e cinco derrotas. O último triunfo aconteceu em 1º de julho, quando fez 2 a 0 no Avaí, em sua única vitória fora de casa. A situação fez com que o técnico Allan Aal fosse demitido após o empate por 1 a 1 em casa com o Sampaio Corrêa, outro concorrente direto pela permanência. O clube agiu rápido e anunciou a chegada de Argel Fuchs.

Com a campanha, o ABC amarga a lanterna (20º) com apenas 16 pontos. “Onde há chance, há esperança. Vamos tentar mudar a história aqui no clube, sabendo que é um desafio enorme”, comentou Argel, que fará sua estreia.

O Tombense também não vive bom momento e, com 22 pontos, aparece em 18º lugar. Já são oito jogos sem vencer, com quatro empates e quatro derrotas. A última vitória ocorreu diante do CRB, por 2 a 1, em casa, em 18 de julho.

Para sair desta situação, o Tombense aposta em sua força em casa recentemente. Apesar de ter empatado nos últimos três jogos, não perde há quatro rodadas, uma melhora significativa em relação ao começo do campeonato. Ao todo, são 13 partidas, três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

A 27ª rodada terá jogos todos os dias até segunda-feira. Entre os destaques, estão os duelos entre Sport e Criciúma, integrantes do G-4, e os jogos com times paulistas. O Ituano recebe o Vila Nova na sexta, Mirassol e Botafogo se enfrentam no sábado, assim como Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Por fim, na segunda, o Novorizontino visita o Avaí.

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

18h30

Tombense x ABC

SEXTA-FEIRA

18h

Ituano x Vila Nova

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

20h30





Mirassol x Botafogo

20h45

Sport x Criciúma

DOMINGO

15h45

Atlético x Juventude

18h

CRB x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h30

Avaí x Novorizontino

