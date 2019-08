Tombense derrota Boa fora de casa na despedida dos dois times na Série C

A 18ª e última rodada da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro começou na noite desta quinta-feira com um jogo isolado do Grupo B, fora do contexto da briga pela classificação.

Em confronto mineiro que marcou a despedida da temporada para os dois lados, o Tombense venceu o Boa por 1 a 0, no Estádio do Melão, em Varginha. Rubens marcou o único gol da partida.

Como de costume, todos os jogos da rodada final seriam realizados no mesmo dia e horário. A partida entre os mineiros, no entanto, foi remanejada porque ambos já não tinham mais chances de classificação e tampouco de rebaixamento. O Tombense termina a disputa em sétimo lugar, com 23 pontos, e o Boa logo abaixo, em oitavo, com 20.

Os dois rebaixados do Grupo B já foram definidos, com Luverdense e Atlético-AC confirmados na Série D do ano que vem. Na briga pela vaga nas quartas de final, o único matematicamente classificado é o Juventude, líder da chave, com 28 pontos. Paysandu, Remo, Ypiranga, Volta Redonda e São José brigam pelas três vagas restantes.