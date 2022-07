Tombense bate Criciúma e diminui distância para o G-4

No estádio Soares de Azevedo, a Tombense venceu o Criciúma por 1 a 0 e encostou no G-4 da Série B.

CLASSIFICAÇÃO



Com o triunfo, o Carcará alcançou os 28 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro do G-4. Enquanto isso, o Tigre é o 9º, co 24 pontos.

CALENDÁRIO



Na próxima rodada, a Tombense encara o Operário-PR, fora de casa. O Criciúma encara o CSA, em casa.

CRICIÚMA MELHOR



Mesmo na condição de visitante, o Criciúma foi melhor e teve boas oportunidades de marcar um gol. A primeira chance veio com Zé Marcos, que assustou Felipe Garcia na cabeçada.

QUASE GOL CONTRA



O zagueiro Joseph tentou cortar a bola que viria para Caio Dantas e quase jogou contra o próprio gol da Tombense.

GOL DO CARCARÁ



Nos minutos finais, a Tombense encontrou o seu gol através de Ciel. No bate e rebate da grande área, o atacante empurrou para dentro da rede, 1 a 0.

PRESSÃO DO CRICIÚMA



Nos primeiros 10 minutos, o Tigre se lançou no campo de ataque e chegou perto de marcar em três oportunidades. Na melhor delas, o goleiro Felipe Garcia salvou na finalização de Thiago Alagoano.

FELIPE GARCIA



O goleiro da Tombense era a grande sensação da partida, já que ele segurava a pressão do Criciúma. Aos 33, Marcos Serrato soltou o pé de fora da área e parou no arqueiro.

GOL ANULADO



Nos minutos finais, o Criciúma balançou a rede, mas a arbitragem viu falta de Lohan em Felipe Garcia e anulou o tento.

