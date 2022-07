Tombense acorda na segunda etapa, bate o Sampaio Corrêa e encosta no G4 da Série B Mostrando força sob seus domínios, equipe mineira conquista importante resultado para seguir na briga pelo acesso







Em confronto direto para encostar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, Tombense e Sampaio Corrêa mediram forças na noite desta sexta-feira, pela 21ª rodada, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Apesar do primeiro tempo zerado, o Gavião-Carcará mostrou força na etapa final, marcando com Rodrigo, Jean Lucas e Ciel fechando a conta em 3 a 0.

Com o resultado, a equipe mineira chegou aos 32 pontos, ficando 5ª na posição, enquanto o time maranhense, por conta do tropeço fora de casa, caiu para a 8ª colocação com seus 28 pontos.

BOM INÍCIO DO TOMBENSE, MAS SAMPAIO EQUILIBRA O JOGO



Fazendo valer o mando de campo, o Tombense iniciou o jogo colocando pressão no Sampaio Corrêa. Com isso, até meados dos 20 minutos, teve grandes chances com Bruno Mota e Nenê Bonilha tentaram surpreender o goleiro Gabriel Batista, mas ambas sem perigo.

Dos 30 minutos em diante, o Tubarão melhorou um pouco em campo. Não muito diferente de como foi com o rival, apesar de ter chegado algumas vezes em seu campo de ataque, pouco criou contra a meta do arqueiro Felipe Garcia, mantendo o placar zerado.



GAVIÃO-CARCARÁ ABRE BOA VANTAGEM



Adotando uma postura mais ofensiva na volta para a segunda etapa, a equipe visitante não quis saber de perder tempo. Com isso, logo aos 2 minutos, após Diego Ferreira receber pela direita, cruzou para Rodrigo aparecer de surpresa fazendo o primeiro gol do confronto.

Aproveitando o bom momento, o time mineiro não quis saber de tirar o pé do acelerador. Até que aos 11 minutos, após fazer pressão conseguiu recuperar a posse de bola, outra vez ele, Diego Ferreira, acionou o Jean Lucas que, depois de limpar a jogada, mandou para o fundo das redes sem chances para Gabriel.

TUBARÃO TENTA DIMINUIR O PREJUÍZO, MAS SOFRE MAIS UM



Na expectativa de tentar encontrar ao menos um empate, o técnico Léo Condé decidiu promover suas primeiras trocas no jogo. Entretanto, até meados dos 30 minutos, viu o Tombense criar mais chances de ampliar, conseguindo se livrar graças às finalizações erradas de Ciel e companhia.

Já na reta final de jogo, com ambos os treinadores apostando suas últimas fichas, os donos da casa conseguiram encontrar mais um tento. Com a famosa ‘Lei do Ex’, Ciel, que já havia tentado algumas vezes no decorrer da etapa, recebeu livre de marcação aos 47, fazendo 3 a 0, sendo esse o último lance antes do apito final do árbitro para festa da torcida local em Muriaé.

FICHA TÉCNICA

Tombense 3×0 Sampaio Corrêa

Data e horário: 29/07/2022 – 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Andrey, 46’/2ºT

Gols: Rodrigo, 2’/2ºT (1-0); Jean Lucas 11’/2ºT (2-0); Ciel, 47’/2ºT (3-0)

TOMBENSE: Felipe Garcia; Diego Ferreira (David, aos 43’/2ºT), Marcones, Roger e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo (Guilherme Rend, aos 33’/2ºT) e Nenê Bonilha (Ciel, 14’/2ºT); Jean Lucas, Renatinho (Kleiton, aos 33’/2ºT) e Bruno Mota (Matheus Frizzo, aos 33’/2ºT). (Técnico: Bruno Pivetti)

SAMPAIO CORRÊA: Gabriel Batista; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Pará (Lucas Hipólito, aos 28’/2ºT); André Luiz, Ferreira (Lucas Araújo, aos 14’/2ºT) e Rafael Vila; Pimentinha (Andrey, aos 39’/2ºT), Ygor Catatau (Nadson, aos 14’/2ºT) e Gabriel Poveda. (Técnico: Léo Condé)

