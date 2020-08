Tomb Raider: a origem

(EUA, 2018.) Dir. de Roar Uthaug, com Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-

Kamen, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott-Thomas.

Vencedora do Oscar de coadjuvante por A Garota Dinamarquesa, Alicia assume o papel – da heroína do game – que transformou Angelina Jolie em estrela. Lara Croft procura o pai que desapareceu numa ilha e descobre segredos que ameaçam a humanidade. Embora adequada na personagem, Alicia não imprime o carisma de Angelina. Faz uma Lara mais “pé no chão”.

GLOBO, 22H17, COL., 118 MIN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também