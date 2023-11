Tomás Rincón volta ao Santos lesionado e desfalca time contra o Botafogo no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 21:00 Para compartilhar:

O volante venezuelano Tomás Rincón se apresentou ao Santos nesta terça-feira e iniciou o tratamento da lesão muscular na coxa direita sofrida no empate sem gols entre Venezuela e Equador, na quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa.

O jogador desfalca o Santos no jogo contra o Botafogo, domingo, às 16 horas (de Brasília), no Engenhão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Rincón, o técnico Marcelo Fernandes deve escalar o uruguaio Rodrigo Fernández para enfrentar o vice-líder do Brasileiro.

Capitão do time, Rincón não tem previsão para voltar aos gramados, o que complica a situação do Santos. O clube da Vila Belmiro tem 42 pontos e está na 14ª posição no Brasileiro, ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Bahia, primeiro time na zona do descenso, tem 38 pontos.

Além do Botafogo, o Santos ainda enfrenta Fluminense, Athletico-PR e o Fortaleza nas rodadas finais do Brasileiro. Depois de calcular que 45 pontos fossem suficientes para livrar a equipe da queda, a comissão técnica já trabalha com meta de 47.

