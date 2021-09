Tomás Cuello marca dois e vira protagonista em classificação do Bragantino O argentino foi o destaque do Massa Bruta em partida que garantiu a equipe na primeira final continental em sua história

O Red Bull Bragantino alcançou um feito histórico nesta quarta-feira, irá disputar sua primeira final continental. Após vencer o Libertad por 2 a 0 no Nabizão, foi a Assunção e não tomou conhecimento do adversário. Com 3 a 1 no placar, o Massa Bruta avançou à decisão da Sul-Americana mostrando que pode conquistar seu primeiro título internacional. O destaque da equipe no confronto foi Tomás Cuello, que marcou os dois primeiros gols.

Com três gols e uma assistência no mata-mata da competição, Cuello se tornou um dos protagonistas do time. Ele comemorou o bom desempenho na Sul-Americana e afirma que quer melhorar ainda mais até a grande final para buscar o título inédito.

‘Foi uma sensação única marcar dois gols em uma partida tão importante e ajudar a equipe a avançar para a final da competição. Graças a Deus estou conseguindo ter um bom desempenho nessa temporada, principalmente na Sul-Americana, ajudando nosso time no mata-mata. Seguirei trabalhando firme para melhorar cada vez mais e vamos em busca do nosso objetivo, que é levantar a taça’, disse.

Contratado em 2020, o argentino elogiou o elenco do Red Bull Bragantino, destacou a dedicação de todos nesta temporada mas ressaltou que o clube ainda não conquistou o campeonato, e espera um confronto difícil na decisão, contra Athletico ou Peñarol, que decidem a outra vaga nesta quinta-feira.

‘Desde quando cheguei, vi que é um elenco muito bom para trabalhar. Todos nós estamos muito focados, desde os jogadores até a comissão técnica, todos envolvidos. Com muita dedicação, chegamos à primeira final continental do clube e estamos conseguindo alcançar nossas metas. Sabemos que ainda não ganhamos nada, então vamos estudar nosso adversário, seja o Athletico ou o Peñarol, porque será um confronto difícil, porém temos um elenco qualificado e focado para conquistar esse título inédito’, finalizou.

