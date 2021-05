Tomás Covas conta sobre último dia com pai: “Falamos para ele ir tranquilo”

Tomás Covas, de 15 anos, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), falou sobre o último dia na companhia do pai. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o jovem contou sobre a sensação que teve na manhã do dia 16 de maio, horas antes do pai falecer.

“Tive a sensação de que ele esperou eu aceitar, conversar com ele sobre isso, para ele ir tranquilo. A gente ficou do lado dele, abraçou ele e falou para ele descansar”, disse.

O adolescente negou a informação de que o pai estava abatido e chorando na última semana de vida. “O clima do hospital era completamente diferente. Ele foi muito guerreiro, batalhou muito. A gente sentia a vontade que ele tinha, o sorriso no rosto do dia a dia”, revelou Tomás.

Segundo o rapaz, ele só viu Bruno chorar uma única vez. “Estava só eu e ele no quarto. Foi quando ele teve que se licenciar [da prefeitura]. Eu falei que ia dar tudo certo, que a gente ia vencer”, relatou. O garoto também compartilhou a última conversa que teve com o pai: “Fui a última pessoa que conversou com ele consciente. Não fazia a menor ideia de que seria a última conversa. Foi breve. ‘Boa sorte na prova'”.

No decorrer da entrevista, Tomás ainda falou sobre o dia em que assistiu a final da Libertadores no Maracanã com o pai, em meio a pandemia da Covid-19. “Cheguei a conversar com o médico dele e ele falou que não foi por acaso. Ele sabia os riscos da imprensa, etc, mas foi por coração. Ele tinha esse desejo de me levar numa final de Libertadores”, concluiu.

Veja também