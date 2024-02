Tomar Prozac durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento do cérebro fetal, aponta estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/02/2024 - 23:41 Para compartilhar:

Tomar antidepressivos como o Prozac durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento do cérebro da criança e potencialmente levá-la a ter distúrbios de saúde mental mais tarde na vida, alerta um novo estudo.

A pesquisa, publicada sexta-feira (16) na revista Nature Communications, é considerada o primeiro estudo a fornecer evidências do impacto direto da serotonina, um hormônio do bem-estar, no desenvolvimento fetal do córtex pré-frontal, uma parte fundamental do cérebro.

Cientistas do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado concentraram suas pesquisas no antidepressivo fluoxetina – vendido sob as marcas Prozac e Sarafem , entre outras – que atua aumentando os níveis de serotonina.

“Embora se saiba que a serotonina desempenha um papel no desenvolvimento do cérebro, os mecanismos responsáveis ​​por esta influência, especificamente no córtex pré-frontal, não são claros”, disse o principal autor do estudo, Won Chan Oh, professor assistente do Departamento de Farmacologia da CU. Anschutz, explicou em comunicado.

“O córtex pré-frontal, a região mais evoluída do cérebro, desempenha um papel central na cognição de mais alta ordem, e é por isso que concentramos nosso estudo em encontrar a resposta nesta área do cérebro”, acrescentou Oh.

Ah e sua equipe avaliaram o efeito de muita e pouca serotonina no desenvolvimento do cérebro em ratos.

Eles descobriram que a serotonina influencia fortemente a forma como as conexões entre os neurônios mudam e se adaptam, contribuindo para a capacidade do cérebro de aprender e se ajustar.

A interrupção dessas conexões durante o desenvolvimento inicial pode estimular vários distúrbios de saúde mental, determinou a equipe.

“Compreender esta correlação tem o potencial de ajudar na intervenção precoce e no desenvolvimento de novas terapêuticas para distúrbios do neurodesenvolvimento que envolvem a desregulação da serotonina”, disse Oh.

Oh diz que as mulheres grávidas devem ser informadas dos potenciais efeitos secundários da toma de antidepressivos e das alternativas medicamentosas para a depressão pós-parto , uma vez que a fluoxetina não só atravessa a placenta, mas também pode ser transmitida às crianças através da amamentação .

Um estudo realizado entre 2015 e 2018 descobriu que 17,7% das mulheres adultas nos EUA relataram o uso de medicamentos antidepressivos nos últimos 30 dias. E isso foi antes da pandemia de COVID-19 – estudos mostraram que a ansiedade e a depressão aumentaram muito desde 2020.

A fluoxetina não serve apenas para tratar a depressão – também é usada para transtorno obsessivo-compulsivo , síndrome de Tourette, bulimia nervosa , transtorno de pânico, suores quentes e transtorno de estresse pós-traumático , entre outras condições.

Uma ficha informativa do Prozac observa que “não há risco comprovado de defeitos congênitos diretamente relacionados à fluoxetina”, mas estudos indicam uma maior chance de parto antes das 37 semanas de gravidez e de menor peso ao nascer quando o medicamento é tomado no terceiro trimestre.

“A pesquisa também mostrou que quando a depressão não é tratada durante a gravidez , pode haver uma chance maior de complicações na gravidez”, observa o folheto informativo. “Isso torna difícil saber se é a medicação, a depressão (ou ansiedade) não tratada ou outros fatores que podem estar aumentando a chance dessas complicações.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias