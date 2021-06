Tom Thibodeau, dos Knicks, é eleito o melhor técnico da temporada 2020-21

A NBA anunciou na noite de segunda-feira que o técnico do New York Knicks, Tom Thibodeau, levou o prêmio de “Treinador do Ano” na temporada 2020-2021. Na votação, ele recebeu 351 pontos, 11 a mais que o comandante do Phoenix Suns, Monty Williams.

Apesar de ter recebido dois votos a menos de primeiro lugar do que Williams (43 a 45), o treinador dos Knicks superou o concorrente com 42 votos de segundo colocado contra apenas 32 de Monty. Além deles, Quin Snyder, do Utah Jazz, terminou na terceira posição.

É a segunda vez que o profissional de 63 anos é eleito o “Treinador do Ano” da liga. Anteriormente, Thibodeau ganhou o prêmio pela primeira vez com o Chicago Bulls em 2011, após uma temporada de 62 vitórias e 20 derrotas.

Com um trabalho espetacular e surpreendente nesta temporada, Thibodeau resgatou o orgulho dos torcedores nova-iorquinos e levou a tradicional franquia aos playoffs, depois de oito anos de ausência. Ele foi o responsável ainda pelas evoluções de jogadores como Julius Randle, eleito o “Most Improved Player” (jogador que mais evoluiu) do ano e o jovem RJ Barrett.

Os Knicks fecharam a temporada regular na quarta posição da Conferência Leste com uma campanha de 41 vitórias e 31 derrotas. Nos playoffs, a equipe foi eliminada na primeira rodada para o Atlanta Hawks por 4 a 1. Apesar do revés, o seu trabalho no banco de reservas foi incontestável e digno de reverência.

