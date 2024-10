Tom Holland agradece Robert Downey Jr. por impedir que suas falas em filme fossem diminuídas: ‘Devo isso a ele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 14:03 Para compartilhar:

Robert Downey Jr foi mentor dentro e foras dos filmes da Marvel, revelou Tom Holland. Em uma entrevista ao podcast Rich Roll, o ator britânico confidenciou que o famoso Homem de Ferro impediu que suas falas fossem cortadas em “Capitão América: Guerra Cívil“, de 2016.

Ao relembrar a primeira vez que foi oficialmente o novo Homem-Aranha, Tom disse que ao chegar no dia da gravação do filme sua cena de estreia estava significativamente menor do que a da audição: “Quando fiz meu [teste de tela], eram oito páginas de diálogo. Foi uma cena longa. Foi ótimo. Meu agente me disse para decorar as falas exatamente (…), agora eram duas”.

+ Saiba o que é pubalgia, inflamação que acomete Viih Tube na reta final da gravidez

Foi aí que o novo Doutor Destino entrou. Segundo Holland, Robert questionou onde estava o resto das falas do jovem ator. Na época, os diretores do filme, Joe e Anthony Russo, disseram que o roteiro já estava “enorme” e por isso cortaram alguns diálogos com Tom.

No final, Downey Jr teria dito: “Não, você vai querer gastar tempo nisso. Vamos filmar a coisa toda da audição. Você sempre pode cortar, mas você vai querer ter isso”, e foi o que aconteceu.

“Devo isso a ele. Isso é muito legal. Eu adoraria fazer isso um dia… Se eu tiver sorte de trazer Miles Morales para o MCU, adoraria fazer por um jovem garoto o que Robert fez por mim”, finalizou o astro britânico.

Confira o trailer do filme