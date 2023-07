Tom Cruise interrompe gravações de ‘Missão: Impossível’ ao aderir à greve de Hollywood

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 11:21 Compartilhe

Quem já está ansioso para ver a segunda parte de Missão: Impossível – Acerto de Contas talvez tenha que esperar um pouco mais. O astro da saga, Tom Cruise, interrompeu as gravações da parte dois após aderir à greve de atores e roteiristas de Hollywood.

Segundo o portal britânico Daily Mail, a locação onde aconteciam as filmagens, em Longcross Film Studios, no Reino Unido, estava “deserta”.

Paralisação

Atores e roteiristas insatisfeitos com as condições de trabalho impostas por Hollywood anunciaram em conjunto na última quinta-feira, 13, uma greve após fracassos em negociações contratuais com os estúdios. Depois de 63 anos, celebridades voltam a apoiar uma grande paralisação, que pode afetar diversas produções audiovisuais.

Dentre as exigências estabelecidas pelo sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), a categoria reivindica direitos como melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

O sindicato representa 160 mil artistas do cinema e da televisão, e já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, a paralisação foi oficializada.

Maior greve, com atores e roteiristas, em 63 anos

A última vez em que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e, na ocoasião, obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela internet.

