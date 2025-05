Tom Cruise faz raro comentário sobre a ex, Nicole Kidman: ‘ótima atriz’

Tom Cruise fez um comentário raro e elogioso sobre a ex-mulher, Nicole Kidman. Em entrevista recente concedida à edição de maio da revista Sight and Sound, o astro de Missão: Impossível recordou o trabalho no clássico De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, e declarou que Kidman é “uma ótima atriz”.

Tom Cruise, aos 63 anos, falou brevemente sobre Nicole Kidman enquanto descrevia a sensação de colaborar com Kubrick. Ele contou que conheceu o realizador de Laranja Mecânica e O Iluminado por meio de Sidney Pollack, e que enquanto os dois discutiam o roteiro do filme, sugeriu Kidman para o elenco.

“Eu sabia o que ele fazia e como ele trabalhava. Então, éramos basicamente eu e ele nos conhecendo. E, quando estávamos fazendo isso, eu sugeri Nicole para interpretar o papel [de Alice]. Porque, obviamente, ela é uma ótima atriz”, afirmou.

O comentário surpreendeu, porque Cruise raramente fala da ex-esposa.

O último comentário público foi feito em 2002, quando respondeu à revista Vanity Fair sobre as razões do divórcio.

“Ela sabe o motivo, e eu sei o motivo. Ela é mãe dos meus filhos, e eu desejo a ela o melhor.”

Os dois foram casados por 10 anos, e o divórcio foi finalizado em 2001. Na época das filmagens, portanto, ainda eram um casal. Eles são pais de Bella, de 32, e Connor, de 30.

De Olhos Bem Fechados é o último filme de Stanley Kubrick, e acompanha o médico Bill Harford e a esposa, a curadora de arte Alice.

Quando ela admite ter fantasias com um homem que conheceu por acaso, ele fica obcecado com a ideia e sai pelas ruas de Nova York aterrorizado pela imagem da mulher nos braços de outro. Em suas andanças sem rumo, acaba em uma reunião secreta em uma mansão afastada, confrontando seus próprios desejos.

“Foi uma experiência única, não era uma equipe grande”, recordou Tom Cruise. “Chegamos no verão e basicamente começamos a testar. O roteiro era apenas uma ideia. Estávamos constantemente reescrevendo as cenas, filmando e refilmando até encontrar o tom do filme.” O longa está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.