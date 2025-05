Tom Cruise elogia Ana de Armas e aumenta boatos de suposto romance: ‘Muito talentosa’

Dias após Ana de Armas falar publicamente sobre sua relação com Tom Cruise, agora foi a vez do astro comentar sobre o caso. O ator da franquia “Missão Impossível” não poupou elogios à atriz cubana e alimentou os rumores sobre o suposto romance entre os dois. As informações foram divulgadas pelo site Extra.

“Muito, muito talentosa, excelente atriz dramática, cômica, com uma habilidade tremenda, aprende rápido”, declarou o ator sobre a atriz durante a pré-estreia de “Missão: Impossível – O Acerto Final”, em Nova York.

Em seguida, o famoso comentou sobre Keanu Reeves, que trabalhou com Armas em “Bailarina”, spin-off da saga “John Wick”, com lançamento previsto para julho deste ano.

“Olha, eu cresci junto com o Keanu. Você vê ‘Velocidade Máxima’, vê ‘Matrix’ e também o que fizeram com a franquia ‘[John] Wick’, e ao olhar para isso, você pensa, tipo, ‘olha como encontraram o tom daquilo e como, essa habilidade e carisma’”.

“Len, que dirigiu, Len Wiseman, que eu conheço, simplesmente admiro seu trabalho, e o Keanu, o que ele faz com ‘Wick’, e o que fizeram com essa franquia, muito impressionante. Muito. Eu sei o que é preciso para fazer esse tipo de coisa, então sempre que nos vemos, digo: ‘tiro o meu chapéu, cara… Tiro o chapéu.’ Eu curto esses filmes, sabe, eu realmente adoro”, finalizou, elogiando o diretor de “Bailarina”.

Suposto romance

Os boatos sobre o suposto envolvimento de Ana e Cruise começaram em 14 de fevereiro deste ano, após a dupla ter sido flagrada jantando junta no Dia dos Namorados.

Pouco mais de um mês depois, Cruise e Ana de Armas surpreenderam a todos ao chegarem juntos a um heliporto na capital inglesa, demonstrando bom humor e rindo com a equipe do local. Eles estavam acompanhados do diretor Doug Liman, mas o nome do possível projeto não foi revelado. Ao todo, o “casal” já foi visto junto em pelo menos três oportunidades.

Recentemente, Armas falou pela primeira vez sobre os rumores envolvendo ela e o astro de “Top Gun”. Em entrevista ao “Good Morning America”, a explicou que ela e o ator estão “trabalhando em muitas coisas”.

“Não apenas em um, mas em alguns projetos com [os cineastas] Doug Liman, Christopher McQuarrie e, claro, Tom. E estou muito animada.”

