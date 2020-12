Tom Cruise e atriz da Marvel estão namorando, diz site

Segundo o site The Sun, Tom Cruise e Hayley Atwell estão namorando. Os atores são colegas de elenco no longa ‘Missão: Impossível 7’ e teriam se aproximado durante as filmagens.

“Tom e Hayley se deram bem desde o primeiro dia. O lockdown e todas as dificuldades que surgiram com ele os aproximaram ainda mais e eles se tornaram praticamente inseparáveis. Eles têm se encontrado tarde da noite, e ela foi ao apartamento dele em Londres. Eles se dão muito bem e os dois parecem muito felizes”, disse uma fonte à publicação.

Tom não se envolve publicamente com alguém da indústria do cinema após o seu conturbado divórcio da ex-mulher Katie Holmes. Hayley se divorciou no começo deste ano.

