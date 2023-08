Tom Brady mostra registros encantadores de viagem familiar à África

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 2:55 Compartilhe

Tom Brady encantou fãs nesta terça-feira, 8, com o álbum de fotos de suas férias a diferentes países da África. O ex-jogador de futebol americano desbravou o continente ao lado dos filhos Benjamin Rein (13) e Vivian Lake (10), frutos de seu relacionamento com Gisele Bündchen.

No Instagram, Brady compartilhou um longo texto de reflexão acerca de suas conquistas. Leia na íntegra:

“Que viagem incrível para o continente mais incrível… África. Foi outro lembrete especial de que a vida é VERDADEIRAMENTE sobre relacionamentos e memórias… Na semana do meu aniversário, tive muito tempo para refletir e agradecer por todas as bênçãos incríveis”, começou ele, que completou 46 anos no dia 3 de agosto.

“Eu não poderia imaginar, crescendo como um menino em San Mateo, que minha vida se tornaria o que é… Eu experimentei bastante nos primeiros 45 anos que vivi, e o que eu mais amei são as pessoas com quem eu compartilhei os eventos que mais mudaram minha vida. Meus filhos, minha família, meus entes queridos e amigos e todos vocês acrescentaram muito a esta vida incrível/aventureira.”

“Acordar com o nascer do sol e as partes intocadas do nosso lindo planeta, testemunhar esses animais em toda a sua glória, ver como pessoas diferentes podem viver com verdadeira alegria e felicidade continua a me trazer grandes lições de aprendizado. Qualquer pessoa que me conhece sabe que adoro citações… Tenho duas em mente com as quais quero começar esse próximo capítulo. Elas são profundamente significativos para mim e talvez você goste deles também. ‘A vida que você leva é a lição que você ensina.’ ‘Se eu não for por mim, quem será por mim? Se não sou para os outros, o que sou eu?'”

“Eu as tenho em mente há algum tempo e continuarei a trazê-las comigo nesta jornada da vida. Obrigado a todos por seu amor e apoio nestes primeiros 45 anos… Estou vivendo os próximos dias um de cada vez, focando em ser o melhor de mim para mim e para os outros, e viver uma vida de integridade e propósito”, finalizou.

Confira:

