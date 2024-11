Tom Brady está com dificuldade de seguir em frente após separação de Gisele Bündchen

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 11:47 Para compartilhar:

Tom Brady, 47 anos, estaria com dificuldades de “virar a página” e seguir em frente após o divórcio de Gisele Bündchen, 44 anos.

Enquanto a modelo brasileira engatou um romance com Joaquim Valente, de quem espera um filho, o ex-astro do futebol americano ainda não engatou um romance sério dois anos após o rompimento com a ex, em 2022.

“Tom teve muita dificuldade em seguir em frente depois do casamento. Ele namorou com a Irina [Shayk], mas isso terminou mal, provavelmente porque ele só estava metade presente”, disseram fontes próximas dele à “OK! Magazine”.

Embora alguns rumores darem conta de que ele se envolveu brevemente também com Kim Kardashian, nenhuma das relações teria despertado sentimentos mais fortes em Brady.

“Várias mulheres se jogaram sobre ele, mas ele simplesmente demonstrou muito pouco interesse”, completou a fonte.

A notícia da gravidez de Gisele também teria sido um baque para seu ex-marido. “Tom ficou traumatizado com a notícia. A última coisa que ele esperava era que ela teria outro filho, e isso realmente reforçou a realidade de que eles nunca vão ficar juntos novamente”, acrescentou.

Tom Brady passou o Dia de Ação de Graças sozinho na última quinta-feira, 28. Segundo o site “Page Six”, Gisele levou os filhos para uma viagem à Costa Rica com Valente.