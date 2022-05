Tom Brady é anunciado como atração em programa de comédia da Netflix

Tom Brady, astro do futebol americano, foi anunciado nesta terça-feira como atração do Greatest Roasts of All Time, especial de comédia da Netflix. O atleta vai aparecer no primeiro episódio do programa, no qual comediantes fazem piadas provocativas sobre convidados famosos de diferentes áreas de atuação.

O formato já foi adaptado no Brasil, onde leva o nome de “fritada”. Mesmo antes do lançamento, as provocações com Brady, produtor do programa, já começaram. No comunicado sobre a série divulgado à imprensa, ele é chamado apenas de “marido da Gisele Bundchen” e “escolhido na sexta rodada do draft da NFL”.

“Não podemos esperar para ‘fritar’ o quarterback três vezes perdedor do Super Bowl, Tom Brady, que só voltou a disputar a NFL para atrasar a ‘fritada’”, comentou Robbie Praw, vice-presidente dos formatos de comédias e stand-up da Netflix.

“Falando sério, é uma grande honra trabalhar com um dos melhores jogadores de todos os tempos neste projeto. Ninguém é melhor levando porradas e continuando de pé mesmo. Por isso, sabemos que essa ‘fritada’ será como uma brisa para Brady”, completou.

Hexacampeão do Super Bowl com o New England Patriots, equipe que defendeu por 20 temporadas, Tom Brady foi para o Tampa Bay Buccaneers em 2020 e conquistou mais um título. Em janeiro deste ano, anunciou a aposentadoria, mas voltou atrás em março e disse que vai retornar na próxima temporada, jogando de novo pelo Tampa Bay. Depois que encerrar a carreira, de fato, seguirá carreira de comentarista esportivo na Fox Sports.