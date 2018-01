Tom Brady abandona entrevista após se irritar com comentário sobre sua filha

Tom Brady, jogador de futebol americano do New England Patriots, se irritou com comentário de um jornalista sobre sua filha mais nova, Vivian, fruto do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen e abandonou entrevista que dá habitualmente para a WEEI, uma rádio de Boston (EUA).

Na semana passada, o jornalista Alex Reimer comentou no ar que a filha de Brady e Gisele parecia uma criança irritante durante um documentário lançado pelo jogador na plataforma Facebook Watch. Tom comentou o caso nesta segunda-feira, 29, em sua participação diária que faz em um programa na mesma emissora.

“Bem, eu acho que eu tentei vir neste programa por vários anos e sempre demonstrei muito respeito por vocês”, disse o jogador. “Sempre vim e fui o mais franco com vocês, então é óbvio que é decepcionante ouvir aquilo. Não importa que seja minha filha ou qualquer outra criança, ninguém merece aqueles comentários”, continuou.

O âncora do programa, Kirk Minihane, pediu desculpas para Brady em nome da emissora, mas o marido de Gisele Bündchen não aceitou de imediato. “Eu vou refletir bastante se quero continuar a participar deste programa, então não vou falar muito mais hoje. Vejo vocês outra hora”, finalizou o jogador, saindo da entrevista.

A WEEI emitiu um comunicado pedindo desculpas novamente ao jogador e suspendendo Alex Reimer como punição pelos comentários feitos sobre a criança.