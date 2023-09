Tolmasquim: Um mandato é fundamental para impulsionar produção de renováveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 19:20 Compartilhe

O diretor de sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, avaliou como “fundamental” o desenvolvimento de um mandato para a produção de diesel R, combustível feito a partir do coprocessamento de óleo fóssil e vegetal.

“Não é possível ir adiante sem um mandato. Hoje temos o biodiesel, ele é um produto interessante mas possui um limite dentro do que os veículos conseguem aguentar, pois ele seria perecível. Já o diesel renovável, feito pela Petrobras, através do processo de coprocessamento, ele tem as mesmas características do diesel comum”, afirmou Tolmasquim em conversa com a imprensa, após apresentação em um evento promovido pela Windpower Brazil nesta terça-feira, 12.

Segundo o executivo, o diesel R não deverá retirar o espaço de mercado do biodiesel. Para ele, o mandato é fundamental para que a Petrobras possa avançar na produção do diesel por coprocessamento.

Do ponto de vista de desafios, Tolmasquim citou que um dos principais é a busca por fontes de matéria-prima para promover maior oferta de óleo renovável. O executivo ressaltou, contudo, que o Brasil traz oportunidades relacionadas ao tema.

“A questão da matéria-prima é sem dúvida um desafio, mas também é uma oportunidade, por conta de o Brasil ter uma grande quantidade de terras. Então temos essa possibilidade”, afirmou.

