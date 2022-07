Tolisso deixa Bayern de Munique e acerta retorno ao Lyon

O volante Corentin Tolisso, que não teve seu contrato renovado com o Bayern de Munique, foi anunciado nesta sexta-feira (01) como novo reforço do Lyon, da França.

Aos 27 anos, Tolisso retorna ao clube de formação e assina um vínculo de cinco anos com a equipe francesa. “Acho que amadureci no Bayern. Tenho mais experiência. Também é isso que tenho que trazer para o Lyon. Foi importante, para mim, voltar mais rápido ao meu clube. Gostei imediatamente do projeto do Lyon”, declarou o jogador, em sua coletiva de apresentação.

Com a camisa do Bayern de Munique, Tolisso disputou 118 partidas, marcou 21 gols e contribuiu com 12 assistências para seus antigos companheiros de equipe.