Tokyo Metro tem maior IPO do Japão em quase seis anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 15:17 Para compartilhar:

A Tokyo Metro surpreendeu em sua estreia comercial após a maior oferta pública inicial (IPO) do Japão em quase seis anos. As ações da Metro fecharam a 1.739 ienes, ou 45% mais altas que o preço do IPO.

A oferta pública inicial do operador de trânsito e metrôs em Tóquio levantou 348,6 bilhões de ienes, equivalente a cerca de US$ 2,31 bilhões, tornando-o o maior desde os US$ 21 bilhões da Softbank Corp em 2018, de acordo com dados da Dealogic.

No ano fiscal encerrado em março, o lucro líquido do metrô de Tóquio subiu 67%, para 46,26 bilhões de ienes, à medida que a receita cresceu 13%, para 389,27 bilhões de ienes, graças a uma recuperação na demanda de viagens após uma queda causada pela pandemia. Fonte: Dow Jones Newswires