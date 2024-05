Tokinho desabafa após ser chamado de ‘anão’ em vídeo: ‘Totalmente desrespeitoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 15:03 Para compartilhar:

O humorista e influenciador Tokinho, 29 anos, fez um desabafo após ter sido chamado de “anão” por uma convidada de uma festa a qual ele também compareceu, no último domingo, 26. Ele comemorava o aniversário do artista plástico Guilherme Morais, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, quando foi citado em um vídeo publicado nas redes sociais usando o termo, que ele considera pejorativo.

Através dos Stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 27, Tokinho compartilhou o registro publicado pela moça, criticando a postura dela.

“Não existe ‘anão’. Tem pessoas portadoras de deficiência nanismo. Se soube me marcar, sabe no mínimo meu nome! Cuidado com palavras que usa a respeito de outras pessoas e ainda postando em redes sociais”, escreveu ele ao fazer a repostagem em que aparece o rosto da jovem ao lado de uma amiga.

Sem conseguir esconder o aborrecimento com a atitude da convidada, Tokinho fez um desabafo, também através dos Stories, para descrever como se sente diante de situações como essa.

“Como isso dói! Tento não expor o que acabo passando, [mas] tem dias como hoje que não dá. Estou aqui em Cuiabá, celebrando um aniversário de um amigo que amo muito. Cheguei ao hotel, fui ver minhas redes e me deparo com esse tipo de situação. Juro, não é fácil”, confessou ele.

O humorista aproveitou para fazer um alerta sobre comportamentos como da convidada.

“Não repita esse tipo de ato, eu achei totalmente desrespeitoso sobre a minha pessoa. Não é sua desculpa que vai mudar meus sentimentos. Da próxima vai tomar um processo. Já dá pra vermos o tipo de pessoa que ela é, né?”, disparou ele.