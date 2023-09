Toguro diz que erro médico no parto fez com que namorada fosse parar na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 12:27 Compartilhe

Após o susto de ver a namorada ficar em situação delicada de saúde, o influenciador Tiago Toguro voltou ao Instagram para revelar para os fãs que a Nara Paraguaia foi parar na UTI por conta de um erro médico.

Em breve texto publicado nos stories, o influencer também afirmou que irá tomar atitudes judiciais contra o hospital.

“O bebê está bem, a Nara está bem, só que agora começa um novo problema. Aconteceu um erro, fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto”, começou o influencer.

“Um assunto muito delicado está por vir. Ainda não sei qual atitude tomar. Uma vida quase se vai por um deslize. Assunto muito sério, delicado, vou conversar amanhã com a Nara e com o meu advogado pessoal”, seguiu.

“Não queria entrar nesse assunto até a Nara sair da UTI, e agora ela está se recuperando ao lado do bebê. Ela já sabe e estamos pensando em qual atitude tomar. Assunto delicado e polêmico”, finalizou Toguro, sem entrar em mais detalhes.

