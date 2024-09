Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 18:04 Para compartilhar:

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado com indícios de inflamação no pulmão, segundo informou a assessoria da Corte. Um boletim médico deve ser divulgado em breve.

Desde domingo, Brasília está encoberta pela fumaça de um incêndio que atingiu o Parque Nacional. O fogo consumiu mais de 2 mil hectares de vegetação e já está controlado.