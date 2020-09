Toffoli e Alcolumbre vão participar de cerimônia enxuta de 7 de setembro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vão participar de cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (7) em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento no Palácio da Alvorada será realizado em substituição ao tradicional desfile do Dia da Independência, cancelado por razão da pandemia do novo coronavírus.

Além de ministros de Estado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também foi convidado. Maia, no entanto, optou por não comparecer à cerimônia após o desentendimento entre ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se tornar explícito na última semana. Segundo a assessoria, Maia está no Rio e só deve retornar à capital federal nesta segunda-feira, no fim do dia. No ano passado, ele também não compareceu ao desfile de 7 setembro porque estava em viagem ao Catar.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), a solenidade é restrita para as autoridades convidadas e imprensa. A versão enxuta da cerimônia deve contar com o hasteamento da Bandeira Nacional e uma breve apresentação da Esquadrilha da Fumaça por cerca de dez minutos. À noite, Bolsonaro planeja fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão.

Há um mês, o Ministério da Defesa determinou o cancelamento do desfile de 7 de setembro. Na portaria, a pasta destacou que, em razão da pandemia da covid-19, não é recomendável pelas autoridades sanitárias “a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação”. “As condições atuais indicam que tal recomendação deva ainda vigorar durante o mês de setembro, abrangendo, assim, o período de celebração do 198.º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil”, afirma o documento.

