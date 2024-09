Toffoli determina prisão de donos da Boate Kiss

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 02/09/2024 - 18:33 Para compartilhar:

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 2, a prisão dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss. A decisão atende a dois recursos do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Com a medida, passam a valer as seguintes penas:

Elissandro Spohr, sócio da boate: 22 anos e seis meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual;

Mauro Londero Hoffmann, sócio da boate: 19 anos e seis meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual;

Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda: 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual;

Luciano Bonilha Leão, auxiliar da banda: 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual

Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio atingiu a boate Kiss, no centro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixando 242 mortos, 636 sobreviventes